„Schon früh habe ich begonnen, die Geschichte meiner Heimat aufzuarbeiten. Um Recherchen über die bewegendsten Momente, Tragödien und aufsehenerregende Straftaten anstellen zu können, hatte ich in sämtlichen Chroniken der damaligen Gendarmerieposten Einsicht“, sagt der pensionierte Beamte. Besonderes Augenmerk aus historischer Sicht galt außergewöhnlichen Zwischenfällen am Eisernen Vorhang, dem Ungarn-Aufstand 1956 und der DDR-Flüchtlingskrise 1989. Sechs Bücher wie „Hart an der Grenze“ und „Tatort Burgenland“ hat der Chefinspektor aus Rust publiziert – viele Fotos und Interviews mit Zeitzeugen wie Fluchthelfern inklusive.