Er sei auf Fälle sehr happy mit dem Rennen, hielt sich Kriechmayr an die Momentaufnahme. „Nachdem was mir in den letzten Tagen in der Abfahrt passiert ist, ist das eine große Genugtuung, dass dieses verlängerte Wochenende für mich so ausgegangen ist. Aber das macht die schlechten Ergebnisse in der Abfahrt nicht vergessen.“