Am Montag startete das Anmelde-Prozedere für die über 80-Jährigen zur Corona-Schutzimpfung - und die Nachfrage in der Steiermark war groß: Bereits in den ersten drei Stunden registrierte man 11.100 Interessierte. Kritik an fehlendem Infofluss kommt parallel von Bewohnern und Bürgermeistern.