Zusatzbelastung nicht mehr stemmen

Das Service, das sonst in allen Bezirken gut funktioniert, soll ab 1. April in Linz Geschichte sein. Denn hier wollen die Kassenmediziner die Zusatzbelastung nicht mehr stemmen. Für SP-Stadtchef Klaus Luger und FP-Gesundheitsstadtrat Michael Raml ein absolutes No-Go: „Die Menschen sind ohnehin bereits massiv verunsichert. Deshalb ist vermehrt mit einem Zulauf zu den Spitalsambulanzen zu rechnen. Und das in Zeiten eines Lockdowns, der seitens der Regierung genau aus dem Grund verhängt worden ist, Krankenhauskapazitäten freizuhalten.“