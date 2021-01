Dass die SPÖ mit 56 % der Stimmen bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten die absolute Mehrheit verteidigen konnte, überrascht kaum. In Krisenzeiten, wie der aktuellen Corona-Pandemie-Zeit, setzen die Wählerinnen und Wähler meist auf den Amtsinhaber, in diesem Fall Bürgermeister Matthias Stadler. Wie schon sein Parteikollege, Michael Ludwig in Wien, punktete auch er mit Unaufgeregtheit in schwierigen Zeiten.