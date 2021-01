Es wird immer kurioser: Wie die „Krone“ erfuhr, soll ein in Salzburg lebender 19-Jähriger, der positiv auf Covid-19 getestet wurde, einfach in den Urlaub gefahren sein. Das gaben Bekannte des Mannes an, als Beamte Tage später bei dessen Wohnadresse nachfragten. Und: Es gibt immer mehr Anzeigen nach dem Straftatbestand der „vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten“.