Bundesminister Heinz Faßmann stellte am Montag ein 200 Millionen Euro umfassendes Förderpaket für die Schulen in der aktuellen Covid-Krise vor. Die ÖH Universität Salzburg begrüßt diese wichtige Investition in die Zukunft, mahnt jedoch auch die Notwendigkeit von entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen für die Hochschulen und die Studierenden nicht zu vergessen.