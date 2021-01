Wasser in Zimmern wird wöchentlich aufgedreht

Am Dienstag wird das Haus wieder kontrolliert heruntergefahren. Eine gewisse Grundenergie, wie etwa Heizung und Lüftung, müsse jedoch weiterlaufen. Zudem werde mindestens einmal in der Woche in jedem Zimmer das Wasser aufgedreht, um Legionellen vorzubeugen.