Mit einer großen Auswahl an HD- und Full-HD-Sendern bietet Zattoo Ultimate die beste Bildqualität auf dem österreichischen TV-Streaming-Markt. So schauen Nutzer des Ultimate-Abos für 14,99 Euro im Monat über 40 Sender in Full-HD-Qualität. Mit der Replay-Funktion kann das TV-Programm der vergangenen sieben Tage auf Abruf geschaut werden. Zusätzlich steht jedem Nutzer Aufnahmespeicher für 100 Sendungen zur Verfügung. Die Aufnahmen können von überall programmiert und dann in jeder Zattoo-App abgerufen werden.