Dem widerspricht nun das Gutachten der gerichtlich beeideten Sachverständigen Ursula Horak eindeutig. Sie hat die von der Opposition genannten Standorte einer genauen Prüfung unterzogen. „Alle vorgeschlagenen Standorte sind ungeeignet. Einer liegt nicht nur im Hochwassergebiet, er dient auch als Überlauffläche bei Starkregen zur Absicherung der nahe gelegenen Siedlungen“, so die Expertin. Generell seien beide vorgeschlagenen Standorte sehr dezentral und schlecht erreichbar: „Deshalb ist der Standort beim Kreisverkehr in Gols so gut geeignet. Er hat eine hervorragende Verkehrsanbindung.“