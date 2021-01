Jürgen Klopps Team, Englands Fußball-Meister Liverpool, steckt weiter in der Krise, obwohl dieser endlich wieder einmal zwei Tore in einem Match bejubeln durfte. Laut Klopp müssen seine Zöglinge „wieder lernen, wie man verteidigt“. Nach fünf Spielen in der Meisterschaft in Folge ohne Sieg und mit nur einem Tor traf Mohamed Salah im Cup-Sechzehntelfinale am Sonntag gegen Manchester United gleich doppelt. Das reichte aber nicht zum Sieg, weil Liverpool dafür gleich drei Tore kassierte - so viele, wie seit 22 Spielen nicht mehr in einer einzigen Partie.