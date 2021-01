MNS-Masken wurden verbannt

Seit Montag gilt unter anderem in den Supermärkten und im öffentlichen Verkehr das verpflichtende Tragen von FFP2-Masken. Die Fahrt in Zug, Bus oder Straßenbahn ohne FFP2-Maske ist nicht mehr erlaubt. Der bisherige Mund-Nasen-Schutz wurde verbannt. Auch die Mitarbeiter verwenden ab sofort ausschließlich die FFP2-Masken, deren Abkürzung für „Filtering Face Piece“ steht und übersetzt so viel wie partikelfiltrierende Halbmasken bedeutet.