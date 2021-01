„Unsere Haut ist von einem Schutzmantel, einem dünnen Film aus Fett, Feuchtigkeit und Säure, umgeben“, erklärt Prim. Dr. Werner Saxinger, Leiter der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten am Klinikum Wels-Grieskirchen (OÖ). Vor allem im Winter ist diese Schicht jedoch zahlreichen Angriffen ausgesetzt - etwa entzieht trockene Heizungsluft der Haut Feuchtigkeit, Kälte vermindert die Fettproduktion der Talgdrüsen und Händewaschen mit Seife bringt das Säure-Basen-Gleichgewicht durcheinander. „Ist der Schutzmantel der Haut einmal gestört, wird die Haut zuerst rau, in weiterer Folge kann es auch zu schmerzhaften blutenden Einrissen kommen. Hier können Viren und Bakterien in den Körper eindringen, wo sie Entzündungen verursachen.“