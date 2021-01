In der Stadt werde eine eigene Abteilung der Polizei überwachen, dass es zu keinen Gruppenbildungen kommt. „Die Leute müssen ständig in Bewegung sein. Es darf niemand stehen bleiben und zuschauen.“ Normalerweise zählt das Flutlicht-Spektakel um die 45.000 offizielle Besucher, darunter zahlreiche Promis. Tausende treiben sich zusätzlich dicht gedrängt in der zur Partymeile umfunktionierten Innenstadt herum oder in erlaubten Bereichen auf dem Hang.