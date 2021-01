Doch glaubt man den Protagonisten, ist diese Deutung falsch. „Absoluter Quatsch“ sei es, dass schon eine Vorentscheidung gefallen sei, sagte Bayern-Trainer Hansi Flick. Und sein Schalker Kollege Christian Gross beteuerte, noch an den Klassenerhalt zu glauben. „Es steckt in meinem Naturell, dass ich ein positiver Mensch bin“, betonte der Schweizer und sah in dem Spiel „einen Fortschritt“. Das kann man, mit sehr großem Optimismus, durchaus so sehen. Denn die Schalker waren am Sonntag keineswegs so schlecht, wie es die Punkte-Ausbeute und die Höhe des Ergebnisses aussagen. Und die Bayern keineswegs so souverän.