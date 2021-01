Stallone hatte sich die Villa Mitte der 90er-Jahre gekauft und diese mit Memorabilien seines Kultfilm-Boxers dekoriert. Darunter eine Kopie seiner „Rocky Balboa“-Statue, wie er die Fäuste triumphal in die Luft streckt. Sie steht in der Eingangshalle vor einem riesigen Fenster. Das Gebäude mit 1200 Quadratmetern Wohnfläche hat zwölf Schlafzimmer und ein riesiges Büro mit Gewölbedecke. Die Wohnzimmerwände und Decke wurden per Hand so bemalt, dass es aussieht wie im Thronsaal eines Mittelalter-Schlosses.