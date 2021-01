Dabei leitete der 24-Jährige seine Freundin in Kärnten über ein illegal in seinem Besitz befindliches Telefon an, künstliche Cannabinoide via Bitcoins im Darknet zu beschaffen. Diese wurden in Stoffstücke und Briefpapier von der Freundin und Mutter des Häftlings mittels Postsendungen in die Justizanstalt übermittelt. Um die Zusammenhänge zu verschleiern, fälschten die beiden Frauen Absendernamen und Adressen. Mithäftlinge fungierten als Empfänger, Verteiler und Geldeintreiber.