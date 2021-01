Für die Albertina ging es gleich zu Beginn der Krise los: Am 12. März letzten Jahres sollte die Albertina Modern eröffnet werden, am 11. kam der Lockdown. Von einem Aufholen der finanziellen Einbußen „kann keine Rede sein“, meint Schröder. „Die Reserven werden in diesem Jahr weiter abschmelzen; die Besucherzahlen von vor 2020 werden wir vor 2025 nicht erreichen.“ Dies vor allem, weil der internationale Tourismus fehle. Wien sei eine Kulturhauptstadt, so Schröder, und ehe die Reisebeschränkungen nicht fallen, werde der Zustrom wohl auch nicht zurückkommen. Und dies werde noch dauern: „Man kann sich den logistischen Aufwand eines Durchimpfens gar nicht schwierig genug vorstellen“.