200 Millionen Euro für Lehrer und Förderstunden

Um die Defizite aufzuholen - ein „verlorenen Jahr“ will der Minister explizit nicht erkennen - hat die türkis-grüne Regierung ein neues Förderpaket geschnürt und will für dieses „Lernunterstützungsbudget“ 200 Millionen Euro in die Hand nehmen, wie Faßmann mitteilte. Kernstück der damit finanzierten Maßnahmen sind neben 4700 neuen Lehrerplanstellen in erster Linie Förderstunden. So würden für das Sommer- und das kommende Wintersemester 2021/22 je nach Förderbedarf in jeder Schulstufe pro Klasse wöchentlich 2 zusätzliche Förderstunden möglich gemacht werden. Die Details würden die zuständigen Bildungsdirektionen mit den Schulen abstimmen.