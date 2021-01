Dieser brachte seine nicht in Haft befindliche Freundin (21) aus Kärnten dazu, künstliche Cannabinoide via Bitcoins im Darknet zu beschaffen. Kommuniziert wurde über ein illegales Handy. Mit den Drogen präparierte Stoffstücke sowie Briefpapier schickten die Freundin sowie die 47-jährige Mutter des Häftlings dann mit der Post in die Justizanstalt. Um die Spuren zu verwischen, fälschten die beiden Frauen Absendernamen und Adressen. Mithäftlinge fungierten als Empfänger, Verteiler und Geldeintreiber.