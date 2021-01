Zwischenzeitlich sogar auf dem Index

Und dann geriet „Contagion“ eigentlich relativ schnell in Vergessenheit. Bis ins Jahr 2020, als durch die Corona-Pandemie der Film einen neuen Hype erfuhr. Dieser ging so weit, dass sich an dem Thriller gar Verschwörungstheorien entflochten und der Film zwischenzeitlich in manchen Ländern verboten wurde.