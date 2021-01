„Vogue“ feiert Ella Emhoffs Look

Die junge Frau habe mit ihrem natürlichen Look „Empowerment“ geschenkt, ihre Frisur sei jetzt schon ein „selbstbewusster Signature-Look“, feierte das Modemagazin Harris‘ Stieftochter, die sich über diese Ehre freilich freute. Sie habe sich für diesen extravaganten Look ausgesucht, weil sie „etwas Mädchenhafteres“ wollte, „um meine weibliche Seite zu zeigen“, so Emhoff. „Dieses bedeutsame Ereignis verdient ein bedeutsames Outfit“, erklärte sie.