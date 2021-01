Und so jubelte am Ende Ägypten. Vor mehreren Hundert Zuschauern, die natürlich nicht in der Halle hätten sein dürfen. Und auch die VIP-Tribüne war sehr gut besetzt. Unfair? Ja. Überrascht das jemanden? Nein. Übrigens: Manipulationen in der Handball-Welt sollen keine Seltenheit sein. Besonders unter Beschuss steht der ägyptische IHF-Präsident Hassan Moustafa.