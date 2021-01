Wie das IT-Portal „Heise“ berichtet, fand man die Nutzerdaten in einer 1,2 Gigabyte großen Datei in einem öffentlichen Hacker-Forum. Der Beitrag dort wurde mehr als 1500 Mal aufgerufen. Bei den Daten scheint es sich um eine Nutzerdatenbank des Dating-Anbieters MeetMindful zu handeln - eine Partnerbörse, die sich an gesundheitsbewusste Menschen richtet.