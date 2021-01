Wir haben schon in einer frühen Phase für besondere Schutzmaßnahmen gesorgt. Es ist immer ein Abwägen zwischen Isolation und Zutrittsmöglichkeiten sowie der persönlichen Freiheit der Bewohner. Deshalb hatte das Infektionsgeschehen, das wir in der Bevölkerung vorfinden, auch stets in den Einrichtungen seine Auswirkung. Zuletzt halfen engmaschige Antigen-Schnelltests, die Lage deutlich zu verbessern. Aktuell läuft gerade die zweite Teilimpfung in den Heimen. Damit ist der höchstmögliche Schutz der älteren Generation sichergestellt.