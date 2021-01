Auf eine bewegte Geschichte blickt das Burgenland zurück. Not herrschte nach dem Ersten Weltkrieg. Mitten in den harten Zeiten wurde das Gebiet zwischen Kalch und Kittsee rotweißrot. „Heute vor 100 Jahren war das Verfassungsgesetz über die Stellung unserer Heimat als selbstständiges Land im Bund beschlossen worden“, erklärt Landtagspräsidentin Verena Dunst. Am 9. Februar 2021 wurde der formelle Akt im Bundesgesetzblatt öffentlich. „Das ,Burgenlandgesetz‘ war die Geburtsstunde unserer Heimat, so wie wir sie kennen.“