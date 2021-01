Der Lockdown in Österreich ist nun in der Verlängerung - mit Verschärfungen: Im Handel, in den Öffis, bei Dienstleistern und in Ordinationen ist die FFP2-Maske für alle ab 14 Jahren Pflicht. Kinder ab sechs Jahren können stattdessen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, Jüngere sind davon befreit. Zudem gilt in der Öffentlichkeit ab sofort der Zwei-Meter-Abstand.