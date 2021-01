Valentino Lazaro, der Borussia Mönchengladbach zu Beginn der Saison wochenlang nicht zur Verfügung gestanden war (Muskelbündelriss in der Wade), muss schon wieder länger pausieren.Anfang Jänner hatte er sich vorm ersten Spiel des Jahres beim Aufwärmen verletzt, eine Muskelverletzung in der Leistengegend, die sich schlimmer herausstellte als die zunächst vermutete Zerrung. Trainer Marco Rose hofft, dass der Österreicher Anfang Februar wieder in das Mannschaftstraining einsteigen wird.