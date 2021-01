„Dazu kam, dass der Südkoreaner in Leipzig nicht richtig ankam, bis Ende November in seinem zwölf Quadratmeter großen Zimmer im Trainingszentrum wohnte“, schreibt die „Bild“. Auch eine Corona-Infektion setzt Hwang kurzzeitig außer Gefecht. „Hwang hatte starke Symptome, wie sie bei einer Virusinfektion auftreten. Er sagte mir, in den ersten sieben Tagen sei er fast tot gewesen. Es ging ihm nicht gut“, berichtete damals Trainer Julian Nagelsmann. Jetzt winkt jedenfalls ein neues Abenteuer in England.