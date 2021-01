Was ist also dran an den Gerüchten, dass Violett am „Brasilo-Blitz“ interessiert ist? Der 21-jährige Linksaußen (Marktwert 5,5 Millionen Euro) ist beim brasilianischen Spitzenklub (Mineiro ist Vierter in der Liga, Trainer der ehemalige chilenische und argentinische Teamchef Jorge Sampaoli) derzeit nicht erste Wahl, soll einem Wechsel nach Europa nicht abgeneigt sein, so die Medien im Lande des fünffachen Fußball-Weltmeisters. Atlético soll einer Leihe (mit Kaufoption) zustimmen, schon in den nächsten Tagen soll der Wechsel laut der Zeitung „Lance!“ bekannt gegeben werden.