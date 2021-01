Es war aber auch symbolisch für beide Streif-Abfahrten in diesem Jahr: 16 Hundertstel war Beat am Freitag schneller, 38 am Sonntag. „Klar hätte ich ihn mir gern einmal geschnappt. Aber er war schneller. Nicht viel, aber doch“, seufzte der zweifache Olympiasieger aus Kärnten, der gestern die achte Gams seiner Karriere erhielt. Nach der Silbernen am Freitag eine Bronzene.