Drei Punkte hinter Real, das bereits am Samstag Deportivo Alaves 4:1 besiegte, liegt weiterhin der FC Barcelona auf Platz drei. Frenkie de Jong orchestrierte am Sonntag mit einem Tor (39.) und einem Assist für Premieren-Torschütze Riqui Puig (89.) den 2:0-(1:0)-Sieg bei Nachzügler Elche. Ohne den gesperrten Star Lionel Messi mühte sich der Favorit, Goalie Marc-Andre ter Stegen verhinderte mit einer Glanzparade in der zweiten Hälfte den Ausgleich.