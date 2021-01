Je mehr Lockdown-Tage, umso mehr Anzeigen wegen Nichteinhaltung der Covid-Verordnungen: In Klagenfurt war es Anrainern am Sonntag zu laut geworden, sie alarmierten die Polizei. Die Beamten fanden in einem derzeit wegen der Pandemie geschlossenen Lokal 14 Personen vor, die mit dem Lokal-Inhaber feierten.