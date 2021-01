Ab Montag geht das Testangebot an allen 22 Standorten in den regelmäßigen Dauerbetrieb bis 31. Mai über. An 18 Standorten steht das Angebot von Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 18 Uhr, am Freitag von 10 bis 20 Uhr und jeden Samstag von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung. An den Standorten Bad Aussee, Bad Radkersburg, Eisenerz und Mariazell kann das Angebot jeweils am Freitag (8 bis 20 Uhr) und am Samstag (8 bis 12 Uhr) genutzt werden. Die Anmeldung für die regelmäßigen kostenlosen Antigen-Testungen erfolgt weiterhin über das Externe Verknüpfung Anmelde-Tool des Bundes. Für telefonische Anmeldungen steht die Hotline 0800/220 330 täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung.