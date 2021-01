Dort musste er sich erneut einem Eingriff am Herzen unterziehen: Aufgrund einer Gefäßverengung wurden dem Weltmeister von 2015 zwei weitere Stents eingesetzt. „Bernhard ist soweit in guter Verfassung und muss entsprechend seiner Genesung noch einige Tage im Krankenhaus bleiben“, erklärte Medizinerin Berger-Uckermann, die mit Gruber in Finnland bleibt.