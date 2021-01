Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat zwei Monate vor Saisonstart in der Formel 1 noch immer keinen neuen Vertrag bei Mercedes unterschrieben. Laut Mercedes-Teamchef Toto Wolff dauern die Gespräche weiterhin an, es gehe um Details. „Die Anwälte sind heftig am Arbeiten“, erklärte der Wiener in der “ORF“-Sendung „Sport am Sonntag“ in Kitzbühel. „Aber spätestens vor Bahrain müssen wir dann einmal irgendwann etwas unterschreiben.“ Im Golfstaat beginnt am 28. März die neue Saison.