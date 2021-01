Heigl räumte zweimal Gold ab

Die erfolgreichste Salzburger Teilnehmerin war Selina Heigl, die in der Klasse U17 weiblich im Sprint wie in der Verfolgung Gold abräumte. Als Medaillenhamster erwiesen sich die U19-Herren, die in beiden Bewerben das Stockerl unter sich ausmachten. Gold ging im Sprint an Fabian Müllauer, im Verfolger schlug sein HSV Saalfelden-Klubkollege Lukas Haslinger zu.