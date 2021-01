Der Schweizer Skirennläufer Urs Kryenbühl ist zwei Tage nach seinem Sturz in der Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel in seine Heimat zurückgekehrt. „So, ich bin dann mal in der Sommerpause“, schrieb Kryenbühl am Sonntag auf seinen sozialen Medien. Und sprach über seinen Schutzengel.