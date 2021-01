Nach dem massiven Felsschlag auf das Stadtarchiv am Samstag nahm ein Statiker der Baupolizei die Stützsäulen im Lesesaal unter die Lupe. „Es besteht keine Einsturzgefahr“, heißt es dazu aus dem Magistrat. Der Abtransport der rund 60 Tonnen Gesteinsmaterial soll einige Wochen dauern. „Das ist vergleichbar mit zehn Lkw-Fuhren“, rechnet Landesgeologe Rainer Braunstingl vor. Grund zur Sorge vor weiteren Felsschlägen in der Stadt besteht laut Braunstingl nicht. „Die Stadtberge sind sehr sicher. Salzburg hat seit 1670 mit den Bergputzern eine der ältesten Felssicherungstruppen auf der ganzen Welt“, weiß der Experte. Dennoch will die Stadt den Kapuzinerberg in den kommenden Jahren noch sicherer machen. „Die Budgetmittel sind bereits reserviert“, so Baustadträtin Martina Berthold (Grüne).