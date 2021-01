Es war am 23. Oktober 2020, als R. eine Facharztrechnung einreichte. Nach zwei Monaten ruft der Pensionist bei der ÖGK in St. Pölten an: „Ich habe noch nie so lange warten müssen“, ärgert sich der 79-Jährige. Im Telefonat teilt man ihm mit, dass er die Rechnung einscannen und per E-Mail schicken solle. Das ginge weitaus schneller.