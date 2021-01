Damit haben wohl die wenigsten gerechnet: Nur 533 Menschen nahmen am Sonntag am Corona-Massentest in Flachau teil, der nach dem Ausbruch des Skilehrerkurs-Clusters angesetzt wurde. „Die Teilnehmer waren im Ort kaum präsent. Mangels Kontakt dürften viele zu Hause geblieben sein“, so Ortschef Thomas Oberreiter.