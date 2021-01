28 Jahre ist es her, dass Karl Löscher sich mit einer Firma für Elektronik selbstständig gemacht hat. Heute führt die nächste Generation das Deutschlandsberger Unternehmen - und weist so den Weg in die digitale Zukunft. Ein Workshop auf der FH Campus 02 in Graz gab eine wichtige Außenperspektive, die SFG unterstützt mit einer Förderung.