Seit Monaten ist es in den Probelokalen der Musikkapellen in Kärnten still. Denn das gemeinsame Üben fällt wegen der Pandemie aus. Für viele Musikanten ein Drama, denn die Motivation zum Üben lässt langsam nach. Davon wissen auch die Mitglieder der Musikkapelle Steinfeld ein Lied zu singen.