Das gilt im mit dem neuen Gesetzespaket seit 1. Jänner

Hass im Netz ist weit mehr als ein beleidigender Kommentar. Strafbar wären im Schnitt 35 Prozent, zu einer Anzeige kommt es aber nur in sieben Prozent der Fälle. Mit dem neuen Hass-im-Netz-Bekämpfungsgesetz soll es besser werden: Die typischen Hasspostings erfüllen in der Regel die Straftatbestände der „üblen Nachrede“ oder der „Beleidigung“. Dabei handelt es sich um Privatanklagedelikte, bei denen Opfer auf kostenintensivem Weg Täter selbst ausforschen müssen. In Zukunft forschen die Behörden die Beschuldigte aus, sofern es bei Gericht beantragt wird. Ein wichtiger Schritt ist, dass der Tatbestand des Cyber-Mobbings nun bereits nach dem ersten Post erfüllt ist. Und: Beiträge, die die Menschenwürde verletzten, sollen rascher gelöscht werden - wenn Betreiber wie Facebook mitspielen. Inwiefern das alles umsetzbar sein wird, bleibt abzuwarten.