Beim letzten Brandanschlag, am 25. Mai, rückten drei Feuerwehren an, weil der Jugendliche in einem Hochregal leicht entflammbare Materialien angezündet hatte. Der Brand breitete sich in weiterer Folge sehr rasch auf darüber gelagerte Paletten aus. Eine Mitarbeiterin entdeckte das Feuer und holte mit lauten Schreien Hilfe herbei.