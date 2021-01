„Im Finale ist es extrem eng hergegangen. Ich bin etwas höher in die dritte Kurve hineingefahren, um mehr Speed in die darauffolgende Passage mitzunehmen. Das war genau die richtige Taktik, um als Führender auf die Zielgerade zu kommen. Für das Selbstvertrauen tut dieser Sieg sehr gut“, freute sich der 27-Jährige nach dem letzten Wettkampf vor der WM Mitte Februar in Idre (SWE). Mit 120 Punkten liegt Hämmerle in der Weltcup-Gesamtwertung hinter dem niederländischen Vortagessieger Glenn de Blois (129) auf Rang zwei.