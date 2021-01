„Cool, dass das so aufgegangen ist“

„Es war richtig cool, dass das so aufgegangen ist“, jubelte die dreifache Junioren-Vize-Weltmeisterin. Die nun aber nicht in Garmisch-Partenkirchen eine weitere Weltcup-Chance erhält. „Ich trainiere verstärkt RTL und werde nächste Woche zwei Europacup-Riesentorläufe in Slowenien fahren.“ Derzeit führt sie in der Europacup-Gesamtwertung. Die zwei Slaloms in Zell am See am Montag und Dienstag (Startzeiten: jeweils 10/12.30) hat sie nach der Speedwoche nicht am Plan.