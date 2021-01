Entspannt und zugleich hoch konzentriert sitzen die angehenden Startup-Gründer an den flexiblen Arbeitsplätzen in dem großen, offen gestalteten und lichtdurchfluteten Raum der Postgarage am Campus V in Dornbirn. Andere haben sich in einen der vier Besprechungsräume zurückgezogen, um in Ruhe zu telefonieren oder an einem Zoom-Meeting teilzunehmen. Die Zahl der Online-Treffen hat in Zeiten von Corona zwar zugenommen, in der Welt der Startups, deren Geschäftsmodelle zum Gutteil dem Bereich der Digitalisierung zuordnen sind, gehörten sie aber schon davor zum Alltag.