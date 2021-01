Kein Vorrang für Pkw

In einer zweiten inhaltlichen Frage hat das Institut IMAD im Auftrag der Innsbrucker Grünen nach der Meinung der Innsbrucker zum Thema Verkehrsberuhigung gefragt. Konkret, ob sie langsameren Verkehr in Innsbruck und Vorrang für Fuß- und Radverkehr befürworten oder ob sich die Verkehrspolitik vor allem an den Bedürfnissen der Pkw-Lenker orientieren soll. 68 Prozent der Befragten haben hier für „stark für Verkehrsberuhigung“ oder „eher für Verkehrsberuhigung“ abgestimmt, nur 32 Prozent sind „eher“ oder „sehr stark“ für mehr Platz für Pkw. „Diese Umfrage bestätigt den Weg der Grünen in Innsbruck, der auf Verkehrsberuhigung und auf einer klaren Abgrenzung zur FPÖ setzt“, sagt Bürgermeister Willi.