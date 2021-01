Wie viele Tage es noch bis zum Olympiastart oder bis zum Ankick der Fußball-EM 2020 sind, ließe sich, sofern man kein kompensierbares Verständnisproblem im arithmetischen Grundlagenbereich sein Eigen nennt, irgendwie errechnen, einfacher wäre es aber, die Veranstalter direkt zu fragen. Leider sind diese derzeit damit beschäftigt, in irgendwelchen Starrsinn-Workshops bunte Zettelchen an Pinnwänden anzubringen, um so möglichst sinnbefreite Sprachregelungen zu kreieren. In Japan führt dies beispielsweise zu einem bemerkenswerten Tohuwabohu, denn jüngst hat ein "nicht näher genanntes Mitglied der Regierungskoalition" berichtet, man sei sich längst einig, die Spiele abzusagen und würde eine Austragung im Jahr 2032 (!) präferieren, was vom stellvertretenden Regierungssprecher umgehend mit den Worten "Wir weisen den Bericht vollständig zurück" beschieden wurde. Nix genaues weiß man also nicht, außer Präsident Bach natürlich, der unbeeindruckt hupt, man habe "keinen Grund zu glauben, dass die Olympischen Spiele in Tokio nicht am 23. Juli eröffnet werden", zumal es "keinen Plan B" gäbe. Klingt also spannend.